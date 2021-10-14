Управлением ФСБ России по Владимирской области совместно с сотрудниками центрального аппарата...

Управлением ФСБ России по Владимирской области совместно с сотрудниками центрального аппарата ведомства вскрыта и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (признана террористической в РФ, является структурным подразделением МТО «Исламское государство»). Группа образована выходцами одной из центрально-азиатских республик. Они занимались привлечением россиян в структуру террористической организации, публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, также обвиняются в ресурсном обеспечении терроризма. Действия группировки распространялись на территорию Владимирской области и Москву.В ходе оперативных мероприятий и следственных действий задержаны 4 иностранца, изъяты средства связи и иные материалы, подтверждающие противоправность их действий.29 сентября 2021 г. в отношении лидера группы следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ему избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении остальных членов ячейки принято решение о выдворении за пределы РФ с закрытием въезда в страну на длительный срок, сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области.