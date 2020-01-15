ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Аскерова Асифа Зияфетовича...

ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Аскерова Асифа Зияфетовича, 17.02.2004 года рождения, местонахождение которого неизвестно с сентября 2019 года.Приметы: на вид 15-17 лет, худощавого телосложения, рост 170-175, волосы темные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495) 709-26-02, 8(495) 709-10-00 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18