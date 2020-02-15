Источники в МИДе Мексики опровергли планы приобретения этой страной партии военных вертолетов у России. Об этом пишет мексиканская газета El Universal.

Источники в МИДе Мексики опровергли планы приобретения этой страной партии военных вертолетов у России. Об этом пишет мексиканская газета El Universal.Об этих планах Мехико сообщил на днях глава МИД России Сергей Лавров: по его словам, мексиканская сторона рассматривает конкретные предложения российского "Рособоронэкспорта", ведутся соответствующие переговоры. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Хьюго Родригес после этого заявил: в случае приобретения Мексикой российских вертолетов возможны санкции против Мехико со стороны США.При этом у Мексики давние военные связи с Россией, и мексиканские вооруженные силы используют большой парк российских военных вертолетов, напоминает мексиканское издание.