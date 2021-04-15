Проектировщики не справились с техзаданием.

Мэрия Владимира отклонила проект ивановской компании, которая разработала строительство дороги от Нижней Дубровы до улицы Диктора Левитана. В горадминистрации поянснили, что он не соответствует ГОСТам. Деньги по контракту проектировщики не получили.Как уточнил глава города Андней Шохин, подрядчик не выполнил основное условие техзадания, касавшееся расширения проезжей части до двух, а ближе к проспекту Ленина до трёх, полос в обе стороны.Теперь городским властям вновь придётся искать проектантов на указанный участок.Напомним, что в 2021 году в областном центре за 250 млн рублей 12 участков автодорог.