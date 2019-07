На завершившемся Гран-при Великобритании в Сильверстоуне гоночная команда Формулы-1 Red Bull продемонстрировала феноменально быстрый пит-стоп. Механики подготовили машину Пьера Гасли за 1,90 секунды. В нынешнем сезоне быстрее Red Bull никто пит-стопов не проводил.

На завершившемся Гран-при Великобритании в Сильверстоуне гоночная команда "Формулы-1" Red Bull продемонстрировала феноменально быстрый пит-стоп. Механики подготовили машину Пьера Гасли за 1,90 секунды. В нынешнем сезоне быстрее Red Bull никто пит-стопов не проводил.Более того, второе место также принадлежит механикам "быков". Они обслужили машину Макса Ферстаппена за 1,96 секунды.Red Bull just made the fastest pit stop in F1 history, 1.90 secondshttps://t.co/cfH41Ibm1i pic.twitter.com/XBBc9RqqVv— ␂ⓔⓑⓞⓨⓔ␄ (@eboyee) 14 июля 2019 г.Ранее самый скоростной пит-стоп был произведен командой Williams. Это произошло в 2016 году на Гран-при в Баку. Тогда машина Фелипе Массы была обслужена за 1,92 секунды. Однако механики Williams утверждали, что реальное время – 1,89 секунд.Пока организаторы "Формулы-1" не признали рекорд Red Bull абсолютным.