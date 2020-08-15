Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина влечет уголовную ответственность.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Петушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Дознанием установлено, что в марте - апреле текущего года 31-летняя фигурантка направила в территориальный отдел по вопросам миграции 8 уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у нее не было.В совершении аналогичного преступления обвиняется 35-летний житель Судогодского района. В июле текущего года мужчина подал в территориальный отдел по вопросам миграции ОМВД России по Судогодскому району заявление, содержащее просьбу зарегистрировать по месту его жительства двух иностранных гражданин.Дознанием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемых к совершению преступлений, уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Фигуранткой уголовного дела стала и 42-летняя жительница одной из деревень Собинского района, фиктивно поставившая на учет гражданина Республики Узбекистан. Свою вину женщина отрицать не стала. Факт нарушения миграционного законодательства был выявлен участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Собинскому району в ходе проведения профилактических мероприятий.Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации влечет уголовную ответственность.Максимальное наказание, предусмотренное за данное деяние, - лишение свободы на срок до трех лет.