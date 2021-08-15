Злоумышленник, воспользовавшись оказанным доверием знакомого, в тайне от него похитил с банковской карты денежные средства...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержан мужчина, подозреваемый в краже денежных средств с банковской карты знакомого.Предварительно установлено, что 63-летний житель столицы попросил знакомого помочь с покупкой продуктов и лекарств, и дал ему в пользование свою банковскую карту. Воспользовавшись оказанным доверием, злоумышленник в тайне от потерпевшего похитил с его карты денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого - 35-летнего приезжего. Похищенными денежными средствами он успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31