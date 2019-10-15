Фармацевтическая компания Петушинского района совместно с администрацией Владимирской области помогает Вольгинской средней школе стать опорной школой Российской академии наук.

Фармацевтическая компания Петушинского района совместно с администрацией Владимирской области помогает Вольгинской средней школе стать опорной школой Российской академии наук.Первый подарок от фармацевтической фирмы - сертификат на сумму 250 тысяч рублей в школе потратят на приобретение современного оборудования для изучения биологии, химии и информатики. Само здание учебного заведения также ждёт реконструкция. Скоро здесь появятся скоростной интернет, и уже во втором классе ученики смогут постигать азы программирования. На базе Генериума проводятся проектные сессии, во время которых учителя, сами школьники и их родители, решают - какой будет их новая школа. А педагоги во всю готовятся к покорению новых профессиональных высот, в том числе на чемпионате Ворлд Скиллс.Светлана Паранина, директор Вольгинской средней школы: "Сейчас у нас уже на машинообучении учитель в Москве, в Тольятти учится по компетенции фитнес-здоровье, в Ярославль уехал учитель химии - он учится на хим-лабанализ. И вот завтра уезжает учитель на интернет вещей."