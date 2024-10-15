Это состояние резкой смены атмосферного давления.

Синоптики предупредили жителей Владимирской области о «барической пиле».Это состояние резкой смены атмосферного давления. Утром во вторник, 15 октября, атмосферное давление составляло 748 мм ртутного столба. Уже к вечеру вторника оно начнет подниматься. К вечеру среды атмосферное давление составит 759 мм.Метеочувствительные жители могут почувствовать влияние погодных условий. Рекомендуется проводить больше времени на свежем воздухе и отказаться от вредных привычек.Напомним, что в регион .