На защиту прав пожилой жительницы города встала прокуратура.

В Собинке женщина-инвалид II группы больше года не получала пенсию. На защиту прав пожилой жительницы города встала прокуратура.С 2018 года женщине перечисляли деньги на счёт в банке. С августа 2021 года выплату приостановили из-за отсутствия подтверждения информации о месте жительства гражданки. Власти, в свою очередь, бездействовали, не пытаясь уточнить адрес, и оставили её без средств к существованию.В итоге пенсионерка пожаловалась прокурорам. Те подали иск в суд. Недополученные деньги женщине вернули. Кроме того, в её пользу взыскана компенсация за моральный вред.