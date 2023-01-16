В целях ухода от нерентабельных котельных и для предотвращения ЧС замена устаревшего газового оборудования будет субсидироваться из областного бюджета.

Во Владимирской области обещают снизить плату за отопление и количество взрывов газа. Такие цели ставят перед собой власти расширяя программу газификации.В целях ухода от нерентабельных котельных и для предотвращения ЧС замена устаревшего газового оборудования будет субсидироваться из областного бюджета. Выплаты будут предоставляться юрлицам, которые занимаются заменой газовых плит, водонагревателей, котлов и переводят квартиры на индивидуальное отопление.Размер выплаты составляет 80% от цены выполненных работ, но не более:– 150 тысяч рублей – для однокомнатной квартиры;– 200 тысяч рублей – для двухкомнатной;– 250 тысяч рублей – для квартиры с количеством комнат от трёх и более.– 10 тысяч рублей – в случае замены водонагревателя;– 15 тысяч рублей – газовой плиты;– 45 тысяч рублей – котла.Если стоимость превышает максимальный размер субсидии, то разницу оплачивает хозяин жилья.