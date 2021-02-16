Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 139 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 139 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
32 случаев во Владимире,
19 в округе Муром,
15 - в Гусь-Хрустальном районе,
12 в Ковровском
районе
,
10 - в Александровском
районе
,
9 - в Кольчугинском
районе
,
7 - в Суздальском
районе
,
6 - в Петушинском
районе
,
6 - в Киржачском
районе
,
5 - в Собинском
районе
,
5 - в Судогодском
районе
,
4 - в Меленковском
районе
,
4 - в Юрьев-Польском
районе
,
2 - в Гороховецком
районе
,
1 - в Камешковском
районе
,
1 - в Вязниковском
районе
,
1 - в Селивановском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 832 случая заболевания.
5676 - во Владимире,
3235 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
2814 - о. Муром,
1869 - в Ковровском
районе
,
1601 - в Александровском
районе
,
1539 - в Петушинском
районе
,
1212 - в Юрьев-Польском
районе
,
1179 - в Вязниковском
районе
,
1003 - в Кольчугинском
районе
,
926 - в Суздальском
районе
,
863 - в Собинском
районе
,
691 - в Гороховецком
районе
,
668 - в Меленковском
районе
,
672 - в Киржачском
районе
,
592 - в Камешковском
районе
,
572 - в Селивановском
районе
,
376 - в Судогодском
районе
,
344 - в г. Радужном.