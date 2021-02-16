Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 139 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 139 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.32 случаев во Владимире,19 в округе Муром,15 - в Гусь-Хрустальном районе,12 в Ковровскомрайоне10 - в Александровскомрайоне9 - в Кольчугинскомрайоне7 - в Суздальскомрайоне6 - в Петушинскомрайоне6 - в Киржачскомрайоне5 - в Собинскомрайоне5 - в Судогодскомрайоне4 - в Меленковскомрайоне4 - в Юрьев-Польскомрайоне2 - в Гороховецкомрайоне1 - в Камешковскомрайоне1 - в Вязниковскомрайоне1 - в СеливановскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 832 случая заболевания.5676 - во Владимире,3235 - в Гусь-Хрустальномрайоне2814 - о. Муром,1869 - в Ковровскомрайоне1601 - в Александровскомрайоне1539 - в Петушинскомрайоне1212 - в Юрьев-Польскомрайоне1179 - в Вязниковскомрайоне1003 - в Кольчугинскомрайоне926 - в Суздальскомрайоне863 - в Собинскомрайоне691 - в Гороховецкомрайоне668 - в Меленковскомрайоне672 - в Киржачскомрайоне592 - в Камешковскомрайоне572 - в Селивановскомрайоне376 - в Судогодскомрайоне344 - в г. Радужном.