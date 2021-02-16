В Меленках, на улице Мичурина, столкнулись два автомобиля.

Вечером 15 февраля в 18:24 2021 в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В Меленках, на улице Мичурина, возле дома № 113 в столкновении двух автомобилей пострадала женщина.На место прибыли спасатели, скорая медицинская помощь, инспекторы ГИБДД.Как уточняет пресс-служба МЧС, сотрудниками проводилась деблокировка пострадавшей. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 10 человек, 4 единицы техники. От МЧС - 3 человека и 1 единица техники.