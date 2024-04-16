Об этом рассказал Александр Шилкин, заместитель главного врача Центральной районной больницы.

В Муромской ЦРБ установлена новая ангиографическая установка за 80 миллионов рублей. Об этом рассказал Александр Шилкин, заместитель главного врача Центральной районной больницы.Оборудование куплено по региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». С его помощью врачи смогут проверить намного точнее систему кровообращения, а также оказать экстренную медпомощь пациентам с острым коронарным синдромом и стенировать коронарные артерии.«Эндоваскулярные методы лечения применяются в самых разных областях медицины, в хирургии – могут спасти конечность от ампутации, в урологии и гинекологии – избавиться от доброкачественных опухолей без травматичной операции», – рассказал Александр Шилкин.Раньше люди из близлежащих округов и населённых пунктов ездили в Областную клиническую больницу, но с открытием сосудистого центра более 150 тысяч пациентов будет обслуживать Муромская ЦРБ.