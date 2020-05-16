В субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил шуткой в Twitter на сообщения о разработке в США сверхбыстрой ракеты.

В субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил шуткой в Twitter на сообщения о разработке в США сверхбыстрой ракеты. Генеральный директор госкорпорации назвал разработку "супер-пупер ракетой", против которой "ловить нечего"​​​ и надо "сдаваться".Трамп: "Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии"https://t.co/Mv998ZmvkHНет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся !— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 15, 2020Планы по созданию ракеты, способной превысить скорость звука в 17 раз, озвучил президент США Дональд Трамп в пятницу.В России уже существует гиперзвуковой боевой блок "Авангард". Он способен лететь со скоростью, в 20 раз превышающую скорость звука. Как ранее сообщали в РВСН, первый полк, вооруженный "Авангардами", расположен в Оренбургской области.