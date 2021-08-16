16.08.2021

2021-08-16 22:05:05

Благодаря участию в нацпроекте Птицефабрика Центральная увеличила свою эффективность на 34%

Как за полгода работы удалось достичь подобных результатов расскажет Константин Миронов.



Птицефабрика Центральная всегда показывала отличные результаты. Полгода назад было принято решение стать участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" Внедрение Бережливого производства на Утиной ферме помогла увеличить производительность труда на 34% без дополнительных затрат. Они в основном коснулись цеха убоя и переработки.



Валентина Артамонова начальник убойного цеха "Птицефабрика Центральная":



- У нас оборудование стояло в разных местах. Но когда к нам пришел проект Бережливого производства, нарисовавшее схему перемещения оборудования. Эта схема называется "спагетти". Мы решили, что у нас очень много тратится времени чтобы доставить то или иное сырье на разные упаковочные машины.



Изначально у руководства были сомнения, но после приезда наставников из Федерального Центра Компетенции, все изменилось.Специалисты выявили резервы для роста производительности труда. Специалисты указали на бесполезные участки производства. Главный принцип Бережливого производство - это улучшение качества работы сотрудников.



Светлана Морозова исполнительный директор "Птицефабрика центральная":



- Мы с нашими наставниками, в итоге, стали командой единомышленников. Получив знания и умения системного подхода и применяя их на практике, мы сразу увидели, что нашему персоналу стало легче работать. Люди затрачивают меньше энергии и при этом получают другую производительность труда, она повышается.



В планах у предприятия - еще два с половиной годы упорной работы. Сейчас там и ведется реконструкция 4х новых комплексов для выращивания утки, их должны открыть в октябре. Проект позволит предприятиям получить доступ к льготному финансированию и обучению сотрудников. С целью более быстрой оптимизации процессов.



Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:



- Самое важное еще раз напомню, что определение моментов на которых можно оптимизировать деятельность точки зрения операционной деятельности и соответственно экономический эффект, который получается от внедрения элементов бережливого производства.



Всего в области 37 предприятий приняли участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости". Сотрудники "Птицефабрики Центральная" заявляют, что вступление в проект это огромные возможности для предприятия.



Константин Миронов, Егор Герасимов. Вести Владимир.