Низкая явка, округа с одним кандидатом и победители по жребию. В облизбиркоме подвели предварительные итоги выборов. В регионе прошла 71 муниципальная избирательная кампания. В трёх

Низкая явка, округа с одним кандидатом и победители по жребию. В облизбиркоме подвели предварительные итоги выборов. В регионе прошла 71 муниципальная избирательная кампания. В трёх округах по области выборы признали несостоявшимися. Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области: Там где было по 1 кандидату, которые должны были набрать 50 процентов голосов избирателей, плюс 1