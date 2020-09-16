Службы ЖКХ готовы к холодному сезону.

Директор департамента строительства ЖКХ и ТЭК Костромской области Александр Кудряшов доложил о готовности к отопительному сезону. Социальные учреждения области тепло уже получают. В жилом фонде отопительный сезон начнётся, как только среднесуточная температура в течение 5 дней установится на отметке +8 градусов.Отметим, что сезон в регионе открыли раньше обычного по поручению губернатора Костромской области в связи с погодой и увеличением количества сезонных заболеваний.- Ваше поручение выполняется. На северо-востоке области запустили дровяные котельные. Газовые котельные получают допуск к работе и запускаются в плановом порядке. Остаются 30 электрических котельных, у которых есть кредиторская задолженность. Вопросы с ее погашением сейчас решаются, - пояснил Александр Кудряшов.Остаются регионы, где еще не все проблемы решены, губернатор потребовал активизировать работу и докладывать о результатах каждые два дня.- Решайте вопросы по оплате кредиторской задолженности. Для отстающих - выходных дней нет», - сказал Сергей Ситников.