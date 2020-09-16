Срок продлен областным судом на 22 суток, то есть по 5 октября 2020 года.

Владимирским областной суд отменил постановление Собинского городского суда об отказе в продлении срока содержания под стражей мужчину, обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка.Срок продлен областным судом на 22 суток, то есть по 5 октября 2020 года.Напомним, 38-летний мужчина обвиняется , который совместно с отцом неправомерно осуществляли вылов рыбы из частного рыбхозяйства. По информации регионального Следственного комитета, ночью 6 июля 15-летний юноша вместе с отцом прибыли на берегу частного водоема в Собинском районе сын спрятался в кустах с велосипедами, а отец отправился проверить оставленную накануне ловушку. А обвиняемый засел в кустах с ружьем. Сначала он выстрелил в воздух. Отец потерпевшего попытался скрыться, и тогда стрелявший двинулся ему наперерез. И увидев вдалеке силуэт подростка, принял его за похитителя рыбы. И снова выстрелил. 15-летнему молодому человеку выстрелом дробью причинены многочисленные огнестрельные ранения, от которых он скончался, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области.