Стартовала традиционная волонтёрская акция.

В регионе стартовала традиционная акция «На радость бабушке и дедушке». С 16 ноября по 18 декабря любой желающий может создать новогоднее настроение, подарив подарки проживающим во Владимирском психоневрологическом интернате.Собирается гостинец в отдельный праздничный пакет. Его можно наполнить мягкими сладостями: мармеладом, зефиром, пастилой, а также новогодними сувенирами: вязаными носками, тёплыми шарфами, наборами для творчества, книгами.«Не забудьте открытку с добрыми пожеланиями», - добавили организаторы акции волонтёры движения «Доброштаб».Принести набор можно . Подробности по телефону: 77-86-83.