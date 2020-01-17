Один человек погиб, еще четверо получили травмы в столкновении двух десятков автомобилей на трассе Дон в Адыгее. Очевидец снял на видео последствия ДТП.

Один человек погиб, еще четверо получили травмы в столкновении двух десятков автомобилей на трассе "Дон" в Адыгее, сообщает ТАСС со ссылкой на данные республиканского управления ГИБДД. Очевидец снял на видео последствия ДТП.Около 07:30 утра 17 января под Адыгейском произошло сразу шесть аварий. На представленных кадрах видны покореженные легковушки, "Газели" и разбитые об отбойник фуры.Первоначально сообщалось, что столкнулись от 15 до 18 машин, по последним данным, их было 20. В результате происшествия один человек погиб, еще четверых госпитализировали с различными травмами. На место происшествия выехал министр МВД Адыгеи генерал-майор Владимир Алай.Причиной массового ДТП могли стать туман и гололед. Движение на аварийном участке затруднено, образовалась пробка.