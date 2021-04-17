Все отходы разносятся по округе улицы Кирова.

Во Владимире недалеко от общеобразовательной школы №8, в пятидесяти метрах от жилых домов уже несколько лет на муниципально земле стоит заброшенное здание.Напомним, что ГТРК « Владимир» уже обращалась к теме городских «заброшек»В данный момент это место , в котором скоплены останки птиц и животных. Все отходы разносятся по округе улицы Кирова.Внятного ответа от городской администрации кто владелец этой сгоревшей постройки, кто платит налоги и когда она будет убрана , мы так и не получили.