Один воздушный коридор сегодня был открыт. На подмосковный аэродром Чкаловский Министерства обороны вернулись российские военные, сражавшиеся с вирусом в Сербии, а потом еще и в Боснии.

Один воздушный коридор сегодня был открыт. На подмосковный аэродром Чкаловский Министерства обороны вернулись российские военные, сражавшиеся с вирусом в Сербии, а потом еще и в Боснии.На домашний аэродром садится очередной небесный грузовик. Ил-76 из Сербии на родину привез наших военных — медиков и вирусологов, больше месяца проработавших на Балканах. В Москву пока прилетела лишь часть отряда. В течение нескольких дней домой вернутся и те, кто пока продолжают бороться с эпидемией в Белграде и Сараево.В балканских городах русских провожали как героев. На официальных проводах под Белградом сербский министр обороны Александр Вулин лично вручил медали нашим медикам, еще раз отметив вклад России в борьбу с пандемией."Вы приехали к нам, когда было труднее всего. Мы в этот еще убедились, что Сербия никогда не останется одна. Наши два верховных главнокомандующих еще раз подтвердили вековую дружбу двух народов, которые никогда не были раздельно в добре, но еще реже были раздельно во зле", — заявил Вулин.В Сербии кривая заражений коронавирусом пошла вниз. Чрезвычайное положение отменили. В том числе и благодаря нашим военным. Российские специалисты проводили дезинфекцию домов и улиц, лечили пациентов в больницах и госпиталях. Помочь успели медикам в 40 городах. Опыт, который в случае необходимости пригодится и дома."Когда ты проходишь с больными и слышишь биение сердца людей больных этой инфекцией, а также их затухание, конечно, намного сложнее становится, отношение меняется к этой инфекции, отношение меняется к выполнению задач. Но все военнослужащие добросовестно справились с задачи, не было ни одного отказа", — подчеркнул Максим Сологубов, заместитель начальника сводного отряда Вооруженных сил РФ, выполняющий спецзадачи в Республике Сербия по борьбе с коронавирусной инфекцией.Сразу после приземления на подмосковном аэродроме Чкаловский — обязательный санитарный осмотр.В Сербии дезинфекцию проводили они, а здесь, в России, обработку проходят уже сами. Военным еще на борту меряют температуру и дезинфицируют спецраствором, ту же процедуру проходят и летчики.Меры безопасности соблюдаются так же, как и традиции. После полной проверки на летном поле — хлеб да соль. В масках и те, кто выносит каравай, и те, кто его принимают.На родину первыми вернулись российские специалисты из Италии, теперь и из Сербии. На очереди военный спецотряд, работающий сейчас в Армении. Там эпидемиологическая обстановка тоже налаживается. Не без нашего участия.