При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101 и 112.

Во Владимире ожидается гроза с дождём. Об этом информирует Управление гражданской защиты города.По данным филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во Владимире и по области 17 мая прогнозируется сильный дождь и гроза.Напоминаем, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах ЖКХ, обрушением слабоукреплённых и широкоформатных конструкций, падением деревьев. Не рекомендуется парковать машины под ветхими деревьями и потенциально опасными баннерами.При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101 и 112.