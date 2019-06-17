12 июня страна широко отметила День России. В праздничных мероприятиях и народных гуляньях от Калининграда до Владивостока приняли участие более 5 миллионов россиян.

Автор: Дмитрий Киселёв12 июня страна широко отметила День России. В праздничных мероприятиях и народных гуляньях от Калининграда до Владивостока приняли участие более 5 миллионов россиян. Люди искренне гордились, что живут в России, и вышли на улицы городов, чтобы выразить свои чувства.В Нижнем Новгороде по главным улицам пронесли огромный российский флаг. В Мурманской области праздник отметили музыкальным фестивалем "Пою мою Россию", что получился по-настоящему многонациональным. Жители Череповца ко Дню России приготовили гигантский стометровый бутерброд с вологодским маслом.Но главные торжества в честь национального праздника, конечно, прошли в столице. По традиции в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент Путин вручил государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год. А после вручения госпремий на Ивановской площади Московского Кремля состоялся торжественный прием по случаю Дня России.Автор: Денис ДавыдовПять тысяч лет на берегах Кенозера живут люди. Их дом — русский Север — суровый, красивый и невероятно самобытный. В этих краях никогда не было крепостного права. Имея богатейшие леса, большую их часть жители объявляли священной территорией на манер современных заповедников. Не то что деревья не рубили — грибы ягоды не собирали. Берегли. Жили в гармонии с природой, с собой, с Богом.В Кенозерье восстановили почти 40 старинных часовен. Сберегли многовековые традиции, уклад. Эти места сегодня — один большой памятник — природный, культурный, исторический. Имя ему — Кенозерский национальный парк."Это миссия парка — и другой никогда не было — сохранить коренное население, потому что его опыт, знания, умения и есть нематериальное наследие. А оно ведь объединяет и культурное, и природное", — сказала Елена Шатковская, директор Кенозерского национального парка. Ее усилиями парк является кандидатом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Рукопожатие от президента и директору национального парка, и остальным 10 лауреатам госпремии."Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. Такая сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед к вершинам профессии отличают сегодняшних лауреатов Государственной премии", — заявил Владимир Путин.Теперь он редко бывает на публике, еще реже дает интервью. Каждый день дома — свежие цветы у фотографии той, которую любил и любит всю свою жизнь. "Я бесконечно этим болею, что Майя Михайловна ушла, мне ее не хватает каждый день", — признается Родион Щедрин, народный артист СССР, композитор.Один из самых востребованных композиторов нашего времени. Выдающиеся исполнители просят его об инструментальных концертах, и, конечно, он продолжает писать для души."Я после долгих раздумий написал сочинение памяти Майи Плисецкой, моей великой жены, с которой я прожил самые, возможно, счастливые 57 лет жизни. Композитору для жизни нужно две вещи: воздух и похвалы. Похвалы у меня сегодня самая большая порция. Спасибо", — сказал Щедрин.В День России врачи, которые спасли тысячи жизней, получают госпремии. Три Владимира — Порханов, Паршин, Харченко. Выдающиеся хирурги отмечены за новую методику операций на трахее. Прорыв в хирургии. На стыке медицины, биологии, генетики — они применяют искусственно выращенные органы. Умелые руки этих врачей сделали летальность при операциях на трахеи практически нулевой.Госпремия — Виталию Наумкину. Востоковед из России, авторитетнейший мировой эксперт. Его имя хорошо известно в таком непростом ближневосточном регионе. Восток — дело тонкое, и чтобы его постичь, знать арабский в совершенстве недостаточно. Конек Наумкина — научная дипломатия. Участвовал в таджикском урегулировании, гасил арабо-израильский конфликт, был советником у спецпредставителя ООН по Сирии."Это очень здорово — вживаться в другую культуру, чтобы ее понять и освоить, как люди живут, как они думают", — отметил Виталий Наумкин, академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН.За вклад в развитие отечественной литературы президент вручает Госпремию Павлу Басинскому. Имя знакомо тем россиянам, кто в нынешнем году писал "Тотальный диктант": Басинский — его автор. Он — исследователь классиков отечественной литературы. Пишет о жизни замечательных людей — Толстом, Горьком."Писательство считается делом одиноким, но в моем случае это не так. Те книги, которые я пишу, просто не появились бы на свет, если бы не ежедневная и очень кропотливая работа многих людей", — подчеркнул Павел Басинский, литературный критик, писатель, академик Академии русской современной словесности.Несмотря на широкую известность и предельную востребованность, он постоянно совершенствует свое мастерство, скажет Владимир Путин про пианиста Николая Луганского, народного артиста России, солиста Московской государственной академической филармонии.К музыке сын совсем не музыкальных родителей потянулся сам. В пять лет сел за пианино, и его было уже не остановить. Доигрался до мирового признания, госпремии, у которой, кстати, есть и солидная денежная часть."Я хочу отдать премию музею-усадьбе Рахманинова на Тамбовщине", — сказал Луганский.Поздравления со всего мира принимает коллектив лауреатов-физиков. Госпремии — Владиславу Пустовойту, Валерию Митрофанову и Ефиму Хазанову за эпохальное открытие — обнаружили гравитационные волны. Это значит, что местонахождение человека на планете можно определить без спутников."Если какая-то страна создаст такую систему позиционирования без использования спутников, она будет иметь очень серьезное преимущество по сравнению с другими странами", — отметил Владислав Пустовойт, научный руководитель Научно-технического центра уникального приборостроения РАН."Нужно иметь свою сильную систему — с хорошим образованием, наукой, историей, культурой. У нас с вами есть такая система. Это любимая всеми нами наша Родина Россия. Будем делать все для ее дальнейшего процветания и развития", — заявил Владимир Путин.Торжественный прием в такой день — уже традиционно под открытым небом. На Ивановской площади Кремля — все тосты за развитие страны."Поскольку я отвечаю за экономику, конечно, хочется более высоких темпов экономического роста, больше инвестиций, больше рабочих мест, чтобы наши люди жили лучше", — подчеркнул Антон Силуанов, министр финансов РФ."В России созданы беспрецедентные меры по поддержке талантливых детей, молодежи", — уверена Елена Шмелева, председатель Центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех"."Сегодня абсолютное большинство людей думает о своем здоровье. Медицина развивается хорошо. Поэтому мне видится будущее как развивающееся", — сказал Лео Бокерия, академик РАН, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева.В государственный праздник всю свою речь Владимир Путин посвятил внутренней политике. "Повышение качества жизни, благополучие граждан — наша главная общая задача и цель. Мы должны работать ради ее достижения с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый гражданин России. Предлагаю тост: за свободную, сильную, процветающую Россию! За благополучие ее граждан! С праздником вас, с Днем России!" – сказал глава государства.А вечером по всей стране гремели салюты. Отмечали и большие города, и маленькие деревни наш общий день — День России.