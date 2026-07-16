Специалисты выясняют причины загорания транспортного средства.

Вечером во Владимире произошло чрезвычайное происшествие на дороге. В дежурную смену спасателей в 17:55 поступил сигнал о возгорании грузового автомобиля возле дома №42 по улице Куйбышева.Огонь быстро охватил большегруз, площадь пожара составила двенадцать квадратных метров. К ликвидации горения оперативно привлекли пять человек личного состава МЧС и две единицы специальной техники.Благодаря быстрым действиям пожарных пламя удалось потушить в короткие сроки. По официальным данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.