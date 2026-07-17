Информация об инциденте появилась в социальных сетях вечером 16 июля. В сообществе «Судогда NEWS» рассказали, что рухнула часть фасада школы №1. Учебное заведение располагается в здании 1912

Информация об инциденте появилась в социальных сетях вечером 16 июля. В сообществе «Судогда NEWS» рассказали, что рухнула часть фасада школы №1. Учебное заведение располагается в здании 1912 года постройки. Кирпич с грохотом обрушился с участка поверхности не менее 20 кв.м. Кубометры кирпичного боя осыпались в зоне ограждения здания — это позволило избежать трагедии, – написано в группе «Судогда