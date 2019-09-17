Полицейские встречаются со школьниками и их родителями.

Сотрудники полиции региона продолжают проводить работу, направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Юрьев - Польскому району посетили Косинскую основную общеобразовательную школу. Полицейские провели беседу с ребятами 5-9 классов, призвав со всей серьезностью относиться к соблюдению правил дорожного движения. Полицейские напомнили ребятам правила перехода проезжей части, правила безопасной езды на велосипедах, скутерах, мопедах.Школьники в ходе выступления задавали полицейскому интересующие их вопросы.Стражи порядка также приняли участие в родительском собрании.Родителям школьников были озвучены цифры статистики ДТП по Владимирской области с участием несовершеннолетних пассажиров. Инспекторы напомнил родителям о том, насколько важно родителям проводить беседы со своими детьми о дорожной безопасности, регулярно напоминая о необходимости внимательно относиться к собственной безопасности.В конце выступления инспектор выслушал вопросы родителей, дав компетентные ответы.