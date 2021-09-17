Дату начала работ определит мэрия.

Предприниматель Михаил Садовников за 1,3 млн рублей украсит Владимир к Новому году. Подведены итоги аукциона, проведённого горадминистрацией.За эту сумму ИП:отремонтирует арт-объекты и световые кронштейны;займётся сортировкой гирлянд плей-лайт;доставка элементы оформления к месту установки;смонтирует их;подключит иллюминацию;обеспечит бесперебойную работу объектов;демонтирует и вернёт заказчику.Праздничные украшения появятся на улицах Мира, Горького, Большой Московской, Луначарского, Спасской, Георгиевской, оборудуют Козлов вал, на пересечении Нижней и Верхней Дубровы, на Театральной и Соборной площадях, на Площадях Победы и Лазарева; на Московском шоссе; в сквере Липки, а также в Андриановском и Молодежном парках; на Суздальском проспекте, Спасском холме, Красносельском пруду и в центре города.Дату начала работ определит мэрия. К 29 октября все оборудование должно находиться в исправном состоянии. Снимут новогоднюю красоту не позднее 31 марта.Для сравнения, в прошлом году на украшение Владимира к торжествам потратили 1,1 млн рублей.