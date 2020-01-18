МИД России призвал международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей, которые продолжают вести политику насильственной украинизации населения, заявили в ведомстве. В распространенном комментарии МИД говорится, что тем самым нарушают обязательства Украины по защите прав человека.

МИД России призвал международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей, которые продолжают вести политику насильственной украинизации населения, заявили в ведомстве. В распространенном комментарии МИД говорится, что тем самым нарушают обязательства Украины по защите прав человека.16 января Верховная рада приняла закон "Об общем среднем образовании". По нему дети, воспитывающиеся в семьях национальных меньшинств, будут обучаться на родном языке до 5 класса с постепенным увеличением времени преподавания на украинском языке с 20% до 60% к 9 классу. Обучение русскоязычных детей с 5 класса будет переведено на госязык до 80%. При этом для детей других коренных народов Украины (крымские татары, караимы и крымчаки) возможность обучения на родном языке сохраняется до 11 класса.Таким образом по-прежнему можно говорить о насильственной украинизации неукраиноязычного населения в нарушение Конституции, считают в российском внешнеполитическом ведомстве.