Приемку комиссией еще не прошли три дошкольных образовательных учреждения

Приемку комиссией еще не прошли три дошкольных образовательных учрежденияВо Владимирской области заканчивается проверка образовательных учреждения перед началом нового учебного года. В состав принимающих комиссий в обязательном порядке входят сотрудники МЧС.Всего в регионе приемке к новому учебному году подлежат 965 учреждений образования, сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской. Из них по состоянию на 17 августа не приняты еще 11 учреждений – там завершаются ремонтные работы. Из них – восемь школ и три дошкольных образовательных учреждения.Кроме того, спасатели сейчас проводят учения на объектах соцсферы, отрабатывают навыки борьбы с пожарами.