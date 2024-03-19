С 1 апреля владимирцам придётся ознакомиться с новыми правилами перепланировки жилья. С 1 апреля...

С 1 апреля владимирцам придётся ознакомиться с новыми правилами перепланировки жилья.С 1 апреля 2024 года вступают в силу новые правила, касающиеся перепланировки. Собственников, которые не будут соблюдать закон, ждут штрафы от 2 до 2,5 тысяч рублей - для физических лиц, и от 40 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц.Одним из нововведений станет упрощённый порядок перевода жилого помещения в нежилое. Если раньше для этого нужно было дождаться решения от уполномоченного органа (Жилинспекции), то теперь такое решение станет основанием для изменения данных в ЕГРН.Перевод будет считаться завершённым, когда в реестре появится информация о новом назначении объекта.В понятие «перепланировки» теперь будут входить работы по изменению площади объекта и его границ, а также созданию новых и смежных помещений.Новый закон регулирует и сроки, за которые акт приёмочной комиссии должен быть направлен в Росреестр. Теперь утвердить его нужно в течение 30 дней.Такие изменения появились в Жилищном кодексе и законе «О государственной регистрации недвижимости».Теперь нужно будет согласовывать:объединение помещений внутри квартиры;изменение площади квартиры, создание нового помещения (раздел комнаты на две или организация кладовой также требует согласования);перенос дверного проема и демонтаж встроенного шкафа и др.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений