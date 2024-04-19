В сквере Патриот во Владимире продолжаются работы по благоустройству Его оснастили новыми...

В сквере "Патриот" во Владимире продолжаются работы по благоустройствуЕго оснастили новыми экспозициями военной техники. А та, что уже была установлена в сквере с момента его открытия, - приведена в порядок и покрашена.В ближайшее время, по заявлению главы города Дмитрия Наумова, там разместят павильон с интерактивной экспозицией и сцену, где в дальнейшем будут проводить массовые мероприятия.Также там планируется установить памятники, олицетворяющие подвиг русских воинов.