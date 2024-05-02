1 мая стартовало голосование за главное дерево России 2024 года.

1 мая стартовало голосование за главное дерево России 2024 года. От Владимирской области на конкурс заявлен дуб черешчатый, который произрастает в самом центре региональной столицы. Дереву 110 лет, и оно является настоящим украшением пешеходной зоны.Всего за звание главного дерева года поборются 74 кандидата. К примеру, конкуренцию владимирскому дубу составляют дубы Петра Великого и Пугачёва, липа Василия Поленова и Шишкинская сосна. Эти деревья включены в национальный реестр старовозрастных деревьев России и являются настоящими памятниками живой природы.«Принять участие в выборе фаворита можно на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru. Голосование продлится до 1 августа», - отмечается в сообщении правительства Владимирской области.