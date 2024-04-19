Во Владимирской области половодье может отрезать от большой земли два населенных пункта Муромского...
Во Владимирской области половодье может отрезать от большой земли два населенных пункта Муромского района
В ближайшее время половодье может отрезать от большой земли два населенных пункта Муромского района. Речь о Благовещенском и Боровицах. Такие прогнозы дают владимирские спасатели. Ситуацию обсудили на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Всего на территории региона остаются подтопленными 206 приусадебных участков и 3 дороги. Уровень воды в малых реках пошел на спад, на Оке - продолжает расти.
Все вопросы жизнеобеспечения населения решены, для перевозки жителей спланирована работа грузовых автомобилей.
Также на заседании говорили о подготовке к лесным и ландшафтным пожарам. В зоне риска 384 населенных пункта региона и 27 учреждений летнего детского отдыха.