Во Владимирской области половодье может отрезать от большой земли два населенных пункта Муромского...

Во Владимирской области половодье может отрезать от большой земли два населенных пункта Муромского районаВ ближайшее время половодье может отрезать от большой земли два населенных пункта Муромского района. Речь о Благовещенском и Боровицах. Такие прогнозы дают владимирские спасатели. Ситуацию обсудили на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.Всего на территории региона остаются подтопленными 206 приусадебных участков и 3 дороги. Уровень воды в малых реках пошел на спад, на Оке - продолжает расти.Все вопросы жизнеобеспечения населения решены, для перевозки жителей спланирована работа грузовых автомобилей.Также на заседании говорили о подготовке к лесным и ландшафтным пожарам. В зоне риска 384 населенных пункта региона и 27 учреждений летнего детского отдыха.