Об этом сообщают представители Правительства Владимирской области в официальном телеграм-канале.

Волонтёры прибрались на Князь-Владимирском кладбище. Об этом сообщают представители Правительства Владимирской области в официальном телеграм-канале.«Работы по благоустройству провели Волонтеры культуры Владимирской области, сотрудники областной библиотеки для детей и молодёжи и Инспекции госохраны объектов культурного наследия», – рассказали в пресс-службе.В порядок приведены могилы и участки вокруг захоронений архитектора Леонида Зотова, художника Владислава Потехина, историка Александра Столетова и других известных личностей. Для добровольцев была также организована ознакомительная экскурсия по кладбищу.