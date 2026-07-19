Новую услугу безбумажной регистрации по QR-коду запускают в рамках нацпроекта, крупные отели обязаны внедрить её к 1 сентября.

Жители Владимирской области смогут заселяться в гостиницы на территории России с помощью цифрового ID в национальном мессенджере MAX. Новая услуга, избавляющая от очередей на стойках регистрации, вводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, технология полностью отработана компанией VK, а данные паспорта подгружаются автоматически из государственных систем. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест будут обязаны обеспечить такую возможность. При этом привычная процедура с бумажными документами также останется доступна по выбору гостя.Для использования сервиса необходимо создать «Цифровой ID» в приложении MAX, подтвердив данные и фото через «Госуслуги». На стойке регистрации сотрудник отсканирует полученный QR-код с помощью «Госкана». Услуга также доступна для путешествий с несовершеннолетними детьми, чьи свидетельства о рождении можно предъявить аналогичным способом. В Минэкономразвития уточнили, что на переходном этапе сотрудники отелей пока вправе запросить бумажный паспорт для сверки.Ранее сообщалось, что