19.09.2021

2021-09-19 18:05:05

Владимирские студенты-повара приняли участие в соревнованиях по кулинарии и сервису

Владимирские студенты-повара вернулись на днях из Перми с "Легендарной" олимпиады - всероссийских соревнований по Кулинарии и Сервису. И эксклюзивно для зрителей субботних Вестей- конкурсный рецепт праздничного галантина.



Первые соревнования в жизни и сразу Олимпиада. Владимирским студентам Евгению Фомину и Артёму Федотову это испытание запомнится на всю жизнь. Приобретён незаменимый опыт. Теперь ребята и сами "Легенда"- под стать названию конкурса, который прошёл в Перми. 33 регион участвовал в нем впервые . Ответственность такая, что руки тряслись- делятся впечатлениями номинанты. Артём Федотов, номинант Чемпионата юниоров Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису "Легенда-2021": “Перед выходом в бокс очень страшно..Переживаешь .Но когда заходишь, все отпадает...Не на кого уже смотреть”.



Пусть это стрессово, но полезно для развития - подхватывает наставник ребят Анди Мартин. За кулинарными баталиями он следил, не отрываясь. И еще не известно, кто больше волновался. Но первый опыт своих студентов мастер оценил на "твёрдую четверку". Тем более , что на подготовку ушло меньше 2 недель . Отбор участников был тщательным. Анди Мартин, мастер производственного обучения: “Думать долго не пришлось. собрать текстуры разные, новые форматы.. Сейчас модно, чтобы всё хрустело... и одновременно было сочным. Пришлось прибегнуть к советам и секретам известных во Владимире шеф-поваров, чтобы было, чем удивить легендарное жюри Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. - ВАКС. Это международный регламент оценки поваров. Что совсем не просто. Студентов оценивали как профессиональных поваров”.



2 задания за 2,5 часа. Холодная закуска из птицы и говяжья вырезка с гречкой и белыми грибами. Необходимо было отразить именно русскую кухню. Поэтому владимирская команда в выборе закуски сделала ставку на популярное празднично-ресторанное блюдо времен СССР. Особый вид мясного рулета на желатине. Галантин с сухофруктами и фисташками. Для фаршировки - морковное пюре и аджика. Это необыкновенно вкусное конкурсное блюдо номинанты Чемпионата юниоров предлагают приготовить и в домашних условиях. Евгений Фомин номинант Чемпионата юниоров Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису "Легенда-2021": “Для галантина нам требуется куриная тушка- бедро и грудка, из которой сделаем муслин, сливки, соль , перец, фисташки , замоченные в кипятке, чтобы снять шкурку, курага и чернослив”.



Вот так он выглядит уже в готовом виде. Мясо в пленке отбивалось до ровного пласта. Затем по поверхности распределялись соль, перец, муслин - промолотая куриная грудка с мускатным орехом, - а также сухофрукты, фисташки и желатин. Завернутый рулет отваривался в кипятке около 15 минут. В дополнение к блюду- яйца по-шотландски. Звучит впечатляюще, а способ приготовления достаточно прост. Нужны варенное перепелиное яйцо, муслин и панировочные сухари. Ребята используют формочки, но можно просто руками.



-Кладем яйцо в саму формочку, после чего начинаем его сдавливать, закрываем.



Фаршированное яйцо обваливается в сухарях и жарится во фритюре.



-Характерный коллер...после чего яйцо готово.



А теперь формируем само блюдо. Охлажденный галантин нарезается широким пластом и покрывается особой панировкой.



-Панировочные сухари, зелень, сыр, и из-за укропа появляется даже ягодный привкус.



На кусочках после панировки не будут видны неровности, а вкус будет восхитительным.



-Выкладываем на сырный майонез.



В качестве гарнира - морковное пюре со сливочным маслом, бадьяном, сливками. На него кладем "шотландское" яйцо, и, финальный аккорд - аджика из перца с морковью, чесноком, чили и уксусом в виде кнелика.



Необычно, вкусно и, главное, достойно! Вот так выглядела законченная русская закуска перед строгим жюри. Основные секреты как всегда в соусах и в сочетаниях несочетаемых, казалось бы, ингредиентов. До победы все же не хватило немного мастерства. Но вывод - как стать легендой поварского дела – сделан. Анди Мартин, мастер производственного обучения: “Время, старание, желание, нужны хорошие руки и терпение , о боже сколько терпения, что и говорить что одна из участниц снялась с участия за 3 дня из обострения аппендицита на нервной почве”.



В следующем году "Легенда" обязательно должна покориться владимирцам. В планах - взять на конкурс молодого шеф-повара и официанта. Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. Вести- Владимир.