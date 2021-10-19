Спортивно-прикладная игра прошла во Владимирском индустриальном колледже. За звание лучшей...

Спортивно-прикладная игра прошла во Владимирском индустриальном колледже. За звание лучшей поборолись 5 студенческих команд. Продолжит Юлия Шувалова.Сильные, ловкие, смелые. Полосу препятствий проходят 40 студентов колледжа. Усложняет задания погода. С утра шёл мокрый снег.- Не очень трудно, просто скользко, кроссовки скользят. А так всё нравится.На состязаниях - 11 этапов: теория и практика. Пройти их необходимо максимально быстро. Впереди у студентов молот, скала и "покрышечный лаз".- Всё классно, всё четко. Нормально!Главная цель - сплочение команды. Важно помогать друг другу - и через скакалку вместе и пресс качать.- Очень прекрасно!- Куда ты? Давай делай!Сразились участники и в интеллектуальной битве: задачи на логику, вопросы по истории. Как отмечают в Центре анализа и профилактики информационных угроз в молодежной среде, это не просто игра, а педагогический метод. В индустриальном колледже уделяют особое внимание профилактике деструктивного поведения молодежи.Юрий Афанасьев, заместитель директора Центра анализа и профилактики информационных угроз в молодежной среде:- Везде идет командный зачет, коллективный зачет. Большинство этапов в одиночку пройти просто невозможно. Они сконструированы таким образом, что нужно проходить их только командой.Судьи соревнований - сами студенты, 15 волонтеров. Победителями спортивно-прикладной игры стали сварщики-добровольцы. Второе место у команды "Русичи". Третье - у сборной команды фрезеровщиков и токарей 1-го и 2-го курсов.Максим Махмутов, студент 1 курса Владимирского индустриального колледжа:- Интересно. Я рад, что такое создают в колледжах.Игры прошли уже в пяти регионах страны. В планах до конца года провести 12 спортивных встреч со студентами. Все элементы полосы препятствий останутся на площадках состязаний. Студенты смогут ежедневно тренироваться и улучшать свои результаты.- Мне очень понравилось, вот так вот!Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"