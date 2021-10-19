Спортивно-прикладная игра прошла во Владимирском индустриальном колледже. За звание лучшей...
Спортивно-прикладная игра прошла во Владимирском индустриальном колледже. За звание лучшей поборолись 5 студенческих команд. Продолжит Юлия Шувалова.
Сильные, ловкие, смелые. Полосу препятствий проходят 40 студентов колледжа. Усложняет задания погода. С утра шёл мокрый снег.
- Не очень трудно, просто скользко, кроссовки скользят. А так всё нравится.
На состязаниях - 11 этапов: теория и практика. Пройти их необходимо максимально быстро. Впереди у студентов молот, скала и "покрышечный лаз".
- Всё классно, всё четко. Нормально!
Главная цель - сплочение команды. Важно помогать друг другу - и через скакалку вместе и пресс качать.
- Очень прекрасно!
- Куда ты? Давай делай!
Сразились участники и в интеллектуальной битве: задачи на логику, вопросы по истории. Как отмечают в Центре анализа и профилактики информационных угроз в молодежной среде, это не просто игра, а педагогический метод. В индустриальном колледже уделяют особое внимание профилактике деструктивного поведения молодежи.
Юрий Афанасьев, заместитель директора Центра анализа и профилактики информационных угроз в молодежной среде:
- Везде идет командный зачет, коллективный зачет. Большинство этапов в одиночку пройти просто невозможно. Они сконструированы таким образом, что нужно проходить их только командой.
Судьи соревнований - сами студенты, 15 волонтеров. Победителями спортивно-прикладной игры стали сварщики-добровольцы. Второе место у команды "Русичи". Третье - у сборной команды фрезеровщиков и токарей 1-го и 2-го курсов.
Максим Махмутов, студент 1 курса Владимирского индустриального колледжа:
- Интересно. Я рад, что такое создают в колледжах.
Игры прошли уже в пяти регионах страны. В планах до конца года провести 12 спортивных встреч со студентами. Все элементы полосы препятствий останутся на площадках состязаний. Студенты смогут ежедневно тренироваться и улучшать свои результаты.
- Мне очень понравилось, вот так вот!
Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"