В Муроме на пожаре в многоквартирном доме спасли пожилую женщину. Происшествие случилось на улице Нижегородской. В МЧС поступило сообщение о возгорании на первом этаже пятиэтажки. Пожарные

В Муроме на пожаре в многоквартирном доме спасли пожилую женщину. Происшествие случилось на улице Нижегородской. В МЧС поступило сообщение о возгорании на первом этаже пятиэтажки. Пожарные выехали на место незамедлительно, по прибытии установили, что из окон однокомнатной квартиры идет дым. 10 жителей дома сумели эвакуироваться из подъезда самостоятельно, еще до приезда пожарных. А в самой