На Владимирскую область идет циклон с северо-запада. Он сформировался на волне атмосферного фронта где-то в районе Исландии. Во Владимирском гидрометцентре сообщили, что циклон не холодный,

На Владимирскую область идет циклон с северо-запада. Он сформировался на волне атмосферного фронта где-то в районе Исландии. Во Владимирском гидрометцентре сообщили, что циклон не холодный, а перемещается он быстро. Погода ухудшится уже в ночь с пятницы на субботу. Все выходные ожидается околонулевая температура, мокрый снег и сильный ветер. Владимир Малороссиянцев, начальник Владимирского гидрометцентра Во Владимирской