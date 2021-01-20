За год жители Владимирской области сдали кровь 18292 раза, в результате чего было заготовлено 13359 литров крови.

За год жители Владимирской области сдали кровь 18292 раза, в результате чего было заготовлено 13359 литров крови.Эти объёмы полностью обеспечили потребности медицинских организаций в крови и её компонентах.С июля 2020 года во Владимирской области начата заготовкаантиковиднойплазмы. За это время заготовлено более 126 литров компонента крови, почти 40 литров направлено в инфекционные госпитали Владимира, Гусь-Хрустального, Собинки и Юрьева-Польского.Кроме того, регулярно проводятся выездные заготовки крови. В 2020 году было совершено 143 выезда мобильного донорского комплекса на предприятия и в организации сферы здравоохранения и образования.Во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (г.Владимир, ул. Студенческая, 5), в её филиале в Вязниках (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул.Войкова, 11а).Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг и ростом выше 150 см. При себе необходимо иметь паспорт.Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по бесплатному телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.