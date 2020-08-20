В основу разработки системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) легли результаты научно-исследовательской работы, программные и технические решения российского производства,

В основу разработки системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) легли результаты научно-исследовательской работы, программные и технические решения российского производства, включая блокчейн-платформу, которая входит в единый реестр российского ПО. Партнером «Ростелекома» в создании системы ДЭГ выступает Waves Enterprise — ведущий российский разработчик блокчейн-платформы для корпоративного и государственного применения и решений на ее базе. Преимуществами системы ДЭГ, реализованной