"Батарей в подъездах нет, а плату за отопление мест общего использования взимают". В нашу редакцию обратились жители одного из домов по улице Добролюбова в Гусь-Хрустальном.

"Батарей в подъездах нет, а плату за отопление мест общего использования взимают". В нашу редакцию обратились жители одного из домов по улице Добролюбова в Гусь-Хрустальном. Дело в том, что практически все квартиры несколько лет назад перешли на индивидуальное отопление. Люди, несогласные платить по счетам, тем временем, копят долги."Вот наши подъезды, где отсутствуют все инженерные коммуникации. Нет ни труб, ни батарей, и никогда не было. И вот за это я должен платить, фактически за воздух.""Сколько стоит тепло, которого нет?", задаётся вопросом Анатолий Чекмарёв. "Коммунальная головоломка" в доме № 4 по улице Добролюбова в Гусь-Хрустальном. Анатолий Иванович возмущён. В здании 58-го года постройки отопление площадей "общего использования" не было предусмотрено даже проектом. Квитанции стали получать с января этого года. Несогласные с такой постановкой "ЖКХ-вопроса" люди оказались в должниках. А уже в мае эта же строка появилась в квитанции единой. В случае Чекмарёва, с 52 квадратных метров он должен платить за тепло на лестничных клетках около 200 рублей ежемесячно.Анатолий Чекмарёв, житель дома №4 по ул. Добролюбова: "Организация "Владтеплогаз" подала на нас, как они говорят, в суд. И мировой судья присудил выплатить эти долги через судебных приставов. И теперь вот мы должны оплатить эти долги, до мая месяца..."По словам Анатолия Чекмарёва, в этом доме на Добролюбова он провёл все детство. Сейчас делает ремонт в родительской квартире. Несколько лет назад владельцы массово поставили газовые котлы. И тогда, уверяет Чекмарёв, коммунальщики срезали и трубы, которые прежде вели к квартирам от котельной.Анатолий Чекмарёв, житель дома №4 по ул. Добролюбова: "Разрешалось устанавливать индивидуальное отопление, и поскольку у нас было наличие дымоходов, поскольку раньше у нас были печки. Этот процесс был очень прост."Коммунальная арифметика такова. Индивидуальное отопление здесь - в 15 квартирах из 16. Муниципальная только одна. Именно в ней, принадлежащей городу, и осталось центральное теплоснабжение, рассказывает Анатолий Чекмарёв. Труба - под землёй.Анатолий Чекмарёв, житель дома №4 по ул. Добролюбова: "В принципе, проблему эту решить - 5 минут. Если город установит индивидуальное отопление в свою муниципальную квартиру, она у нас одна в домике, и всё, вопрос закрывается."Есть ли решение? За комментариями "Вести" обратились в администрацию города Гусь-Хрустальный. По словам главы Алексея Соколова, этот адрес на Добролюбова, а также ряд других - на контроле. "Коллизию" обещают устранить.Алексей Соколов, глава г. Гусь-Хрустальный: "Ещё в начале года мы приняли решение, чтобы квартиры перевести. Сейчас, по программе энергосбережения, мы 4 квартиры в городе переводим до конца этого года на индивидуальное отопление (похожая ситуация и в других домах), чтобы эти дома отключить от отопления, от теплотрассы. Сейчас плата взимается и с квартир с индивидуальным отоплением, и с центральным. После того, как это будет сделано, эта плата взиматься не будет."Жителей эта новость, явно, обрадует. Но вот как быть с долгами? Которые имеют тенденцию копиться? Принцип "коллективной ответственности" - когда по факту "отвечает" весь дом - в действии. Платить, в том числе и пени, "индивидуалистам" всё-таки придётся. Иной вариант - заявить о своём несогласии в судебном порядке.Мария Платанюк, Александр Парфёнов. "Вести-Владимир".