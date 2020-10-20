Проверка транспортной прокуратуры показала, что на "Владимирской авиабазе" образуются отходы I класса опасности — утратившие потребительские свойства лампы ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные.
Проверка транспортной прокуратуры показала, что на "Владимирской авиабазе"
образуются отходы I класса опасности — утратившие потребительские свойства лампы ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные.
Условия сбора и временного накопления
ртутьсодержащих
ламп на базе не соблюдаются, в том числе
отсутствуют
отдельная тара для их накопления
и
демеркуризационный комплект, необходимый для
устранения последствий разлива ртути, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Кроме того, выявлены нарушения при обращении с отходами IV класса опасности. Так, обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами, накапливается на предприятии вместе с другими видами отходов, а именно с твердыми коммунальными отходами, что в силу действующего законодательства недопустимо.
И.о. транспортного прокурора внес представление начальнику ГБУ ВО «Владимирская авиабаза», а также возбудил в отношении виновного должностного лица авиабазы дело об административном правонарушении "несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления".