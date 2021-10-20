Женщина, работавшая сторожем на автостоянке, похитила транспортное средство, стоимостью 100 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).В январе текущего года в полицию поступило сообщение о пропаже мотоцикла «Сузуки». Потерпевший пояснил, что транспортное средство находилось на охраняемой автостоянке.Сумма причиненного ущерба составила 100 000 рублей.Личность и местонахождение злоумышленницы были установлены сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. Ею оказалась женщина, ранее работавшая сторожем на стоянке.В ходе следствия обвиняемая признала вину, пояснив, что продала мотоцикл, а денежные средства потратила на свои нужны.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.