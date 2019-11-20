Фигурант был задержан полицейскими по горячим следам.

Следователями межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 26-летнего жителя Муромского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В августе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратилась 48-летняя жительница одного из местных сёл. Женщина пояснила, что из принадлежащей ей постройки был похищен велосипед. Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила 10 000 рублей.Фигурант, ранее неоднократно судимый местный житель, был задержан сотрудниками полиции в ходе проведенного по горячим следам комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Похищенное транспортное средство задержанный успел продать своей знакомой.В ходе следствия местонахождение имущества было установлено. Велосипед полицейские вернули законной владелице.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.