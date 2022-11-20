20 ноября в России празднуется День педиатра.

20 ноября в России празднуется День педиатра. Заслуги этой благородной профессии перед страной выделены в отдельный праздник. Оно и понятно – без педиатров о здоровой нации можно было бы забыть.В 1979 на здании новой детской больницы появилась мемориальная доска с надписью: «Христофор Александрович Королев (1879 – 1945), выдающийся специалист-педиатр, организатор первой детской больницы в Александрове. Установлена в год 100-летия со дня рождения Х.А. Королева».Личные вещи и предметы врачебного обихода выдающегося доктора, полностью посвятившего себя развитию педиатрии на Александровской земле, хранятся в музее-заповеднике «Александровская слобода». По ним можно проследить жизнь – служение врача с открытым сердцем и доброй душой, преданного малой родине.Родившись в Струнино, закончив гимназию и медицинский факультет Московского университета со специализацией врача-педиатра, пройдя интернатуру у профессора, впоследствии академика, Г.Н. Сперанского, Х.А. Королев был обречен на успешную карьеру в столице. Но вместо этого он выбирает местом службы свою малую родину – Александров. После Первой мировой войны, на которой он был военврачом, он с головой уходит в лечение детей. В 1918 г. в городе по его инициативе открываются первая детская амбулатория и первый детский сад. Через два года начинают работу школа-интернат в Крутце, детская консультация с молочной кухней, детские ясли, Дом матери и ребенка. А в 1926 году Христофор Александрович создает в Александрове первую детскую больницу. Послереволюционные годы были особенно тяжелыми для страны: холод, голод, отсутствие элементарных медикаментозных препаратов, инфекционные заболевания, уносившие жизни тысяч людей. И на этом фоне создаются лечебно-профилактические учреждения, призванные спасти детей.Недобро памятный 1937 год не прошел мимо семьи Королевых. Сначала арестовали его жену, Альму Оттовну, немку по национальности. А затем и самого Христофора Александровича. Через год выпустили, и доктор вернулся к своей практике – лечил детские болезни, даже те, что считались неизлечимыми – плеврит, туберкулез, менингит.До Победы он не дожил несколько месяцев, скончался 6 января 1945 года. Академик Г.Н. Сперанский в некрологе написал: «Тысячи матерей, детей, отцов на протяжении четырех дней приходили проститься с любимым дедушкой Христофором. Тысячи людей проводили его в последний путь».Музей не забывает доктора: при формировании выставок, рассказывающих о советском времени, в них включаются вещи и документы, принадлежавшие Х.А. Королеву.