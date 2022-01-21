Молодой человек размещал в интернете запрещенные материалы.

Во Владимире за призывы к терроризму суд приговорил 19-летнего уроженца Центрально-Азиатского региона к четырем годам тюрьмы, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.Установлено, что молодой человек, разделяя радикальную религиозную идеологию, публиковал в интернете материалы с призывом к террористическим действиям под эгидой «Исламского государства» (деятельность организации запрещена в РФ). Кроме того, фигурант планировал принять участие в Сирийском конфликте на стороне террористов.Помимо назначения тюремного срока, суд запретил молодому человеку вести сайты в интернете в течение трех лет.