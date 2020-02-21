А на следующий день сгорели ещё три машины в том районе

Вечером 20 февраля на парковке у кинотеатра «Киномакс Буревестник» загорелся белый «Мерседес». Благодаря быстрой работе пожарные, пламя не успело перекинуться на рядом стоящие машины.По информации МЧС России по Владимирской области, никто не пострадал. Огонь тушили 7 человек и 3 единицы техники. Полиция рассматривает версии произошедшего.Утром следующего дня недалеко от «Киномакса», на улице Ставровской сгорели ещё 3 машины. Сначала вспыхнула одна, а затем пламя перешло на рядом припаркованные автомобили.